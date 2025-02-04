В Ростове-на-Дону синоптики обещают морозную погоду 4 февраля

Утром 4 февраля в Ростове-на-Дону синоптики обещают снег, который продлится до 10:00. Температура воздуха составит −1…0 градусов. В дневное время столбики термометров покажут также 0 градусов. Осадков до конца дня не ожидается. Температура воздуха в вечернее и ночное время составит −1…-5 градусов.