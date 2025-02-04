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В Ростове-на-Дону синоптики обещают морозную погоду 4 февраля

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону во вторник, 4 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова-на-Дону ждет морозная и снежная погода. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

Утром 4 февраля в Ростове-на-Дону синоптики обещают снег, который продлится до 10:00. Температура воздуха составит −1…0 градусов. В дневное время столбики термометров покажут также 0 градусов. Осадков до конца дня не ожидается. Температура воздуха в вечернее и ночное время составит −1…-5 градусов.

Порывы ветра достигнут всего лишь двух метров в секунду. Отметим, что на заснеженных дорогах водителям стоит быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.