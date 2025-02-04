Спелеологи обнаружили в пещере Грёз в Башкирии новую галерею

В пещере Грез найдена новая галерея. Ее открыли спелеологи из Башкирии и Оренбурга.
Как рассказали в нацпарке «Башкирия», галерею исследователи заприметили еще в прошлые разы. Они увидели отверстие в стене на высоте 40 метров, которое находилось на соединении двух пещер Грёзы и Сосенки.
В этот раз дыру решил проверить спелеолог Дмитрий Жданов. Он заглянул в «окно», где перед ним предстало небольшое пространство. Теперь галерею будут изучать пристальнее.
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