В Башкирии обновят материально-техническую базу «скорых».

«Вы спасли мою жизнь, проведя сложнейшую операцию, которая потребовала от вас не только исключительных профессиональных навыков, но и огромных душевных сил, терпения и стойкости. Ваш коллектив работал как единая, слаженная команда, и каждый из вас внес значительный вклад в мое выздоровление. Я испытал невероятную поддержку со стороны абсолютно всех сотрудников. Каждое ваше действие внушало мне уверенность и надежду. Благодаря вашему собранному и высокопрофессиональному подходу я чувствовал, что нахожусь в надежных руках. Вы не просто лечите людей, вы спасаете жизни, даете надежду и возрождаете веру в человеческую доброту и великодушие».