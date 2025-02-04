В Башкирии обновят материально-техническую базу «скорых».

Подстанции скорой медицинской помощи в Башкирии переоборудуют. Работа идет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения по поручению Главы республики Радия Хабирова.
Так, в 2024 году у подстанции в селе Иглино появилось свое новое здание с гаражным комплексом на четыре автомобиля. Для возведения модульного строения, вмещающего 8 бригад, из регионального бюджета выделено 92,1 млн руб. Это дало возможность специалистам выезжать на 35 тысяч вызовов ежегодно, охватывая порядка 70 тысяч жителей Иглинского и соседнего Нуримановского районов. Корпус обеспечен всем необходимым оборудованием и материалами — начиная от кардиографов и сезонной спецодежды, заканчивая бинтами и лекарственными препаратами.
«Для медиков очень важны комфортные условия, ведь они проводят на работе очень много времени — одна смена длится 24 часа. Тут светло, тепло, в комнате приема пищи оборудовано все — микроволновка, термопот, два холодильника, питьевая вода», — поделилась заведующая подстанцией скорой медпомощи Иглинского района Алина Бикмухаметова. «Мы работаем ради самого главного — спасения жизней людей. Это чрезвычайно сложная работа. Поэтому от всей души благодарим руководство республики за такое здание — здесь по-настоящему уютно, сюда всегда хочется приходить», — сказала диспетчер подстанции Светлана Аминова.
Новые объекты повысят доступность экстренной помощи жителям и позволят «разгрузить» уже существующие службы. Ранее в республике усовершенствовали работу диспетчеров и взаимодействие со стационарами по госпитализации и поликлиниками. Новый функционал в интеграции с Системой-112 ускорил время прибытия медиков и сделал первичную диагностику точнее.
«У врачей скорой помощи появилась возможность применения цифровых решений, специальных программ. Все они пользуются планшетами. При вызове система определяет местонахождение абонента, находит ближайшие к нему кареты скорой помощи, анализирует наличие в них необходимого оборудования и медикаментов. После этого назначается бригада на вызов и выстраивается кратчайший маршрут», — сказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи минздрава Башкирии, главврач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Аяз Камалов.
Обновлению первичного звена здравоохранения — больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий — в республике в целом уделяется самое пристальное внимание. Только за последнюю пятилетку объем финансирования медицины вырос в 1,5 раза, составив в прошлом году более 119 млрд рублей. В 2025-м на эти цели предусмотрено более 137 млрд руб. Благодаря данной поддержке в три раза сократился процент аварийных зданий профильных учреждений (с 19% в 2021 году до 7% в 2024-м), а на селе построили и ввели в эксплуатацию 17 объектов.
Результат налицо — к примеру, совсем недавно Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова присудили премию правительства России в области качества. Такая награда на самом высшем уровне — показатель комплексной и эффективной работы по внедрению системы менеджмента качества в медорганизации Башкирии, которая проводится уже не первый год.
Доказательством тому служат многочисленные отзывы жителей, ради сохранения здоровья которых, в конечном итоге, все и делается. Вот такой комментарий в соцсетях оставил один из пациентов торакального отделения РКБ Куватова.
«Вы спасли мою жизнь, проведя сложнейшую операцию, которая потребовала от вас не только исключительных профессиональных навыков, но и огромных душевных сил, терпения и стойкости. Ваш коллектив работал как единая, слаженная команда, и каждый из вас внес значительный вклад в мое выздоровление. Я испытал невероятную поддержку со стороны абсолютно всех сотрудников. Каждое ваше действие внушало мне уверенность и надежду. Благодаря вашему собранному и высокопрофессиональному подходу я чувствовал, что нахожусь в надежных руках. Вы не просто лечите людей, вы спасаете жизни, даете надежду и возрождаете веру в человеческую доброту и великодушие».
А это — мнение Г. Мухаметзянова, который уже третий год лечится в гастроэнтерологическом отделении больницы.
«Каждый раз врачи делают все возможное, чтобы болезнь отступала. Пусть говорят, что врач — не Бог, но все же вы спасаете жизни, вы заботитесь о здоровье пациентов. Спасибо Вам за Ваш профессионализм, за Ваше мужество, за Ваш труд, за Ваши старания и знания, за Ваши усилия и советы, за Вашу доброту и понимание, за ваше мастерство», — поделился мужчина.
Выразила свою благодарность сотрудникам перинатального центра Куватова и молодая мама рожденного в стенах медучреждения малыша.
«Сейчас могу выдохнуть и со счастливой улыбкой поделиться с миром: я стала эсэй (мамой), у нас появился долгожданный улым (сыночек) Алтыным! О своем положении я узнала 31 декабря, а появился наш сыночек после моего дня рождения. Спасибо всему персоналу, сильной команде врачей роддома за то, что приняли роды у меня, “экстремальной”, опекали, оберегали, давали профессиональную консультацию и помощь! А самое главное, под их контролем и вниманием наша семья стала “богаче”! Мне очень повезло оказаться в золотых и по-настоящему профессиональных руках специалистов!».