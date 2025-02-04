Ростов встал в восьмибалльных пробках из-за снегопада

Ростов после снегопада в ночь на 3 февраля встал в пробках. Тяжело проехать по Особенной, Вавилова, Доватора, Мадояна, на Портовой при повороте на Стачки. В пробках Вересаево и проспект 40-летия Победы, а также Чкаловский.
Есть пробка на Северном обходе Ростова и на выезде в сторону Новочеркасска.
Стоимость такси резко взлетела. Доехать с Западного или Северного в центр обойдется в 1000—1100 рублей.
В Ростове 4 февраля нового снегопада не ожидается, однако из-за усиления морозов ранее выпавший снег таять не будет.