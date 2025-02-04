Ростов встал в восьмибалльных пробках из-за снегопада

Ростов после снегопада в ночь на 3 февраля встал в пробках. Тяжело проехать по Особенной, Вавилова, Доватора, Мадояна, на Портовой при повороте на Стачки. В пробках Вересаево и проспект 40-летия Победы, а также Чкаловский.