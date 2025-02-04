Под снегом и дождём. Ростовчане жалуются на отсутствие остановок в городе

«За это время я уже разобрался досконально, кто и что должен делать. Например, остановочные комплексы устанавливает районная ад­ми­ни­стра­ция, — рассказал местный житель Михаил. — Но они делают это по схеме, которую утверждает департамент автодорог и организации движения. При этом фундамент под остановку должно сделать МКУ “ДИСОТИ”. В итоге последняя структура ждала, когда район вырубит кусты для переноса остановки, а в ад­ми­ни­стра­ции района говорили, что не знают, где именно их вырубать — нет схемы. А когда вырубили, настала зима, и бюджета на работы у “ДИСОТИ” уже нет».