Под снегом и дождём. Ростовчане жалуются на отсутствие остановок в городе

При этом в центре началась замена на умные остановки — всего их будет 450 штук. Как будет решаться проблема с местами ожидания транспорта, узнал Rostov.aif.ru.
Замкнутый круг.
На проспекте Ленина, 46 остановочный комплекс снесли ещё летом прошлого года. Результатом большого числа жалоб стало выездное совещание городской администрации. «Подтвердились необходимость и технические возможности переноса остановочного пункта на 25 м против движения в сторону улицы Погодина для повышения безопасности дорожного движения», — рассказали в мэрии.
Однако остановочный комплекс не восстановили до сих пор. Сделать это обещают только до конца года.
«За это время я уже разобрался досконально, кто и что должен делать. Например, остановочные комплексы устанавливает районная администрация, — рассказал местный житель Михаил. — Но они делают это по схеме, которую утверждает департамент автодорог и организации движения. При этом фундамент под остановку должно сделать МКУ “ДИСОТИ”. В итоге последняя структура ждала, когда район вырубит кусты для переноса остановки, а в администрации района говорили, что не знают, где именно их вырубать — нет схемы. А когда вырубили, настала зима, и бюджета на работы у “ДИСОТИ” уже нет».
Получился какой-то замкнутый круг. Михаил успел переговорить с представителями всех структур, но это не помогло.
«На этом участке запланирована выделенная полоса, а поворота направо нет — остановка никому не мешает. Чиновники говорят, что пешеходы будут перебегать на красный сигнал светофора и может случиться беда: водитель не увидит человека из-за стоявшего автобуса. Но то же самое может произойти и там, куда остановку перенесут! Восстановить остановку — дешевле и быстрее, а идут почему-то по сложному пути», — недоумевает горожанин.
Жалобы на нехватку остановочных павильонов приходят и из других районов города. Например, от остановки «Переулок Халтуринский» на ул. Текучёва тоже остался лишь столб с табличкой.
Унесённую ветром остановку на Аллее Роз жителям Советского района обещают восстановить два года. А остановку «Хладокомбинат» на ул. Малиновского вообще ничто не обозначает.
«Она находится просто на выезде из территории, здесь нет даже знака», — возмущается житель Западного жилого массива Андрей.
Центр «поумнеет».
Нельзя сказать, что проблему с остановками не решают совсем. В ноябре власти заключили концессионное соглашение на установку 450 умных остановок. Стоимость проекта — 1,9 млрд рублей, из них — 514 млн из бюджета города.
Концессионное соглашение заключили с московской компанией ООО «АПР-Сити/ТВД». Предполагается, что новые остановки позволят увидеть время прибытия общественного транспорта на экране. В каждой конструкции будет скамья из древесно-полимерного композита, два светодиодных светильника, купольная камера видеонаблюдения с HD-разрешением, бесплатный Wi-Fi, две USB-розетки, кнопка вызова службы «112».
Установка 14-ти первых конструкций уже началась в центре Ростова — на улице Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Михаила Нагибина. То есть пока только в центре.
«Старые конструкции, в случае, если они будут пригодны, мы будем использовать в других местах», — рассказал заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.
А вот жители проспекта Ленина и улицы Текучёва всё ещё ждут общественный транспорт «на семи ветрах»…
Комментарий.
Транспортный аналитик Владислав Булгаков:
— Остановки перед перекрёстком — редкость, но вполне нормальное явление для перекрёстков, где есть светофор. В случае если пешеход перебегает дорогу на красный сигнал, то он и будет виноват — поворота же нет. Полноценный карман — лишняя трата денег. То, что власти не могут договориться, кто и что делает, — стандартная бюрократическая история. Но сам перенос тоже лишняя трата денег. Если бы речь шла о расширении или распределении автобусов по направлениям, это имело бы смысл.