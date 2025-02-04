Во Владивостоке переезд у станции Гайдамак не будут перекрывать в часы пик

Во Владивостоке железнодорожный переезд в районе станции Гайдамак в часы пик не будет перекрывать движение автомобилей. С начала февраля в утренние и вечерние «створы» грузовые поезда перестали здесь ходить. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на АО «Экспресс Приморья».
Каждый день железнодорожный переезд на станции Гайдамак создавал гигантские пробки. Его постоянно перекрывали для прохода грузовых составов или маневровой работы. Водителям приходилось либо долго ждать, либо искать альтернативные пути проезда.
Дальневосточная железная дорога приняла во внимание пожелания жителей города и оптимизировала движение грузовых поездов. Теперь на участке Вторая Речка — Гайдамак (остановочный пункт Луговая) утром и вечером в часы пик (с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00) будут ходить только пригородные электропоезда по расписанию. Это снизит нагрузку на автодороги.
Как говорят железнодорожники, такое решение сократит и количество ситуаций, когда автомобилисты рискуют жизнью и нарушают правила безопасности на переезде.
Добавим, что в 2024 году на Дальневосточной магистрали произошло 13 столкновений поездов с автомобилями на переездах. Пострадали 9 человек, двое погибли. В этом году 14 января было зафиксировано ЧП на переезде на перегоне Лучегорск — Ласточка. И во всех случаях водители выезжали на переезд на запрещающие сигналы перед приближающимся составом.