Во Владивостоке переезд у станции Гайдамак не будут перекрывать в часы пик

Добавим, что в 2024 году на Дальневосточной магистрали произошло 13 столкновений поездов с автомобилями на переездах. Пострадали 9 человек, двое погибли. В этом году 14 января было зафиксировано ЧП на переезде на перегоне Лучегорск — Ласточка. И во всех случаях водители выезжали на переезд на запрещающие сигналы перед приближающимся составом.