Масштабную коммунальную аварию на Антонова-Овсеенко в Воронеже устранили

Масштабную коммунальную аварию в Северном районе Воронежа, которая днем 3 января оставила без воды жителей 12 улиц, устранили. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на улице Антонова-Овсеенко произошел прорыв водовода, сполз грунт, в нем завязли несколько грузовиков.
Около 11 ночи рабочие расчистили территорию от грунта и вырыли котлован глубиной 3,5 м. Для устранения повреждения на водоводе на улице Антонова-Овсеенко работали две аварийные бригады и более пяти единиц спецтехники. Демонтировали поврежденный участок трубопровода и заменили его на 1,1 м нового. В 4.30 вода вернулась в дома жителей Северного района, сообщили в РВК-Воронеж.
Чтобы исключить затягивание сроков и нарушение прав горожан, за ходом работ следила прокуратура.