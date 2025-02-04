Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабную коммунальную аварию на Антонова-Овсеенко в Воронеже устранили

К утру воронежцам начали подавать воду.

Источник: РВК-Воронеж

Масштабную коммунальную аварию в Северном районе Воронежа, которая днем 3 января оставила без воды жителей 12 улиц, устранили. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на улице Антонова-Овсеенко произошел прорыв водовода, сполз грунт, в нем завязли несколько грузовиков.

Около 11 ночи рабочие расчистили территорию от грунта и вырыли котлован глубиной 3,5 м. Для устранения повреждения на водоводе на улице Антонова-Овсеенко работали две аварийные бригады и более пяти единиц спецтехники. Демонтировали поврежденный участок трубопровода и заменили его на 1,1 м нового. В 4.30 вода вернулась в дома жителей Северного района, сообщили в РВК-Воронеж.

Чтобы исключить затягивание сроков и нарушение прав горожан, за ходом работ следила прокуратура.

ЖКХ