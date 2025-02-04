Масштабную коммунальную аварию на Антонова-Овсеенко в Воронеже устранили

Около 11 ночи рабочие расчистили территорию от грунта и вырыли котлован глубиной 3,5 м. Для устранения повреждения на водоводе на улице Антонова-Овсеенко работали две аварийные бригады и более пяти единиц спецтехники. Демонтировали поврежденный участок трубопровода и заменили его на 1,1 м нового. В 4.30 вода вернулась в дома жителей Северного района, сообщили в РВК-Воронеж.