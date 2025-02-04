В детских садах Улан-Удэ остаются свободные места

Выбрать и указать в электронной карточке ребенка возможно до пяти желаемых детских садов. При этом зачисление в муниципальное учреждение происходит при наличии свободных мест в нужной возрастной группе, которая определяется на 1 сентября. Важно! Малыши, рожденные в одном году, но до и после 1 сентября, относятся к разным возрастным категориям.