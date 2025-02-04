В детских садах Улан-Удэ остаются свободные места

Места для малышей от 1,5 лет остаются вакантными в детских садах Улан-Удэ, сообщают в городском комитете по образованию.
— Обращаем ваше внимание, что ключевую роль играет указанная вами желаемая дата зачисления (ЖДЗ). Именно с этого момента система начнет рассматривать вашего ребенка для зачисления, — поясняют жителям Улан-Удэ.
Выбрать и указать в электронной карточке ребенка возможно до пяти желаемых детских садов. При этом зачисление в муниципальное учреждение происходит при наличии свободных мест в нужной возрастной группе, которая определяется на 1 сентября. Важно! Малыши, рожденные в одном году, но до и после 1 сентября, относятся к разным возрастным категориям.
Список вакантных мест в детские сады Улан-Удэ смотрите по ссылке.
Напомним, жители Приангарья все чаще болеют и обращаются к врачам. Только за прошедшую неделю ОРВИ подтвердилась у 18362 человек. При этом в 12331 случаях заболели дети и подростки.