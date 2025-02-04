В Ростове и Батайске дома остались без электричества

В Ростове-на-Дону и Батайске жители остались без электричества на несколько часов. Об этом сообщили в Донэнерго.
Так, в 8:21 произошло технологическое нарушение в сети. Из-за этого без электричества остались жители домов по адресам: ул. Большая Садовая, просп. Буденновский, ул. Шаумяна, ул. Московская, ул. Пушкинская. Примерное восстановление электроэнергии — три часа.
Также электричества нет на ул. Волоколамская, ул. Вавилова, ул. Тракторная, ул. Иловайская, ул. Шеболдаева, ул. 2-й Пятилетки, ул. Дачная.
Также в Батайске ранним утром произошло отключение электроэнергии. На протяжении нескольких часов люди провели без света по адресам: микрорайон «Авиагородок», ул. Орбитальная, ул. Талалихина.