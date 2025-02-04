В Воронеже отменили ограничения в школах и садиках в районе коммунальной аварии на Антонова-Овсеенко

Ограничения в работе соцобъектов, попавших в зону отключения воды из-за масштабной коммунальной аварии на Антонова-Овсеенко в Воронеже, отменили утром 4 февраля. Прорыв ночью устранили, воду пустили жителям Северного района. Ранее предполагалось, что из-за ликвидации аварии и отсутствия воды детсады №№ 144, 182, 188, 189, 193 будут работать в режиме дежурных групп, а школы № 95, 99, гимназия № 2, прогимназия перейдут на обучение с применением дистанционных технологий.