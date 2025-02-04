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В Ростове-на-Дону за ночь 4 февраля выпало рекордное количество осадков

В Ростове высота снежного покрова превысила 20 сантиметров.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону за ночь 4 февраля выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщили на официальной странице городской администрации.

По данным специалистов, за минувшую ночь в Ростове выпало огромное количество снега. Так, высота снежного покрова превысила 20 сантиметров.

Напомним, что снег начался в Ростове-на-Дону вечером 3 февраля. Осадки продлились всю ночь. Наутро жителей донской столицы ждала настоящая зимняя сказка. Однако она и стала причиной семибалльных пробок в городе и заоблачных цен на такси.