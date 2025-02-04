В Ростове-на-Дону за ночь 4 февраля выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщили на официальной странице городской администрации.
По данным специалистов, за минувшую ночь в Ростове выпало огромное количество снега. Так, высота снежного покрова превысила 20 сантиметров.
Напомним, что снег начался в Ростове-на-Дону вечером 3 февраля. Осадки продлились всю ночь. Наутро жителей донской столицы ждала настоящая зимняя сказка. Однако она и стала причиной семибалльных пробок в городе и заоблачных цен на такси.