В Ростове-на-Дону за ночь 4 февраля выпало рекордное количество осадков

Напомним, что снег начался в Ростове-на-Дону вечером 3 февраля. Осадки продлились всю ночь. Наутро жителей донской столицы ждала настоящая зимняя сказка. Однако она и стала причиной семибалльных пробок в городе и заоблачных цен на такси.