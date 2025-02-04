В своем отечестве: каким получился «Пророк» про Пушкина с Юрой Борисовым

Эти приемы работают на зрителя. Этот Пушкин понятен, он — свой, и если брать мюзиклы, то он не слишком отличается по своей сути от Мэлса из «Стиляг» или, пусть в меньшей степени, Майка из «Лета». Зритель, конечно, сопротивляется с непривычки. Что это за вульгарные оргии в красных тонах вместо петербуржских салонов, думает он? И почему дворяне не обращаются друг другу по фамилии, а называют по имени, хотя именно по фамилии было признанием настоящей близости? Почему повествование вдруг начинает напоминать довлатовский «Заповедник» в большей степени, чем биографию реально жившего, и очень непросто жившего, между прочим, поэта? Что это за теннисный корт во дворце у Николая, если эту игру обожал, вроде бы, только следующий Николай — и много лет спустя? И почему Наталья Гончарова при знакомстве ведет себя как диснеевская принцесса?