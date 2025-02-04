Деваться некуда, терпим: Жители Кишинёва и пригородов проведут день без света — рассказываем, по каким адресам отключат электричество

Поставщик электроэнергии сообщает где и когда в Кишиневе 4 февраля пройдут плановые отключения.
Кишинёв, сектор Чеканы
- Бульвар Георге Гимпу 25. Мирча чел Бэтрын 48, 50, 58, Николае Милеску Спэтару, 30, Николае Сулак 4, 8, 8 блок 1, 2, 8/3, с 09:30 до 17:00.
- Ул. Узинелор 186/5, 188, 198, 198/3, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 210/8, 214, 858 с 09:10 до 17:00.
- Ул. Валериу Думбравэ 1, 2−8, 13/1, 17 с 14:00 до 17:00.
Кишинёв, сектор Чеканы, Вадул-луй-Водэ
- Ул. Вадул-луй-Водэ частично, с 09:30 до 16:00.
Кишинёв, сектор Чеканы, Бубуечь
- Ул. Буребиста, ул. Бык, Александр чел Бун, Кастанелор, Конституции, Грэдинилор, Хайдуилор, Молдова, Сергей Лункевич с
09:00—13:00.
- Ул. Адриана Пэунеску, Господарилор, Ливезилор, Сфынтул Архангел Михаил, улица Тудор Бубуйог частично, с 09:10 до 17:00.
- Ул. Думбравей, Валериу Думбравэ частично, с 14:00 до 17:00.