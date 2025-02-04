15 километров бесстыковых путей уложат в столичном метро в 2025 году

В столичном метро на сегодняшний день проложили уже около 390 километров бесстыковых путей. Это почти половина от их общей длины в метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На бесстыковом пути практически нет мест, где рельсы соединяются друг с другом. За счет этого поезд едет более плавно и тише. Такого эффекта «бархатного пути» удается добиться благодаря технологии алюминотермитной сварки.
Бесстыковые пути уже есть на большинстве линий. А в 2025 году их протяженность увеличится на 15 километров — это почти как длина Садового кольца.
«На всех новых и многих действующих линиях метро монтируем так называемые бархатные пути. Благодаря им поезда двигаются плавнее и тише. В этом году проложим бесстыковые рельсы общей длиной 15 километров. Продолжаем делать поездки еще комфортнее для пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.
Чтобы не мешать движению поездов и не задерживать пассажиров, все работы проводятся в ночное время.
Как сообщалось ранее, одна из приоритетных задач московского метро — поддерживать работу инфраструктуры на высочайшем уровне. Так, за 2024 год в московском метро отремонтирован 131 эскалатор. На 43 подъемниках провели капитальный ремонт с полной переборкой и заменой некоторых деталей, а на 88 — средний ремонт с заменой отдельных элементов.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.