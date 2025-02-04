В Ростове на борьбу со снежной стихией вышли порядка 700 дворников

В Ростове-на-Дону на борьбу со снежной стихией вышли коммунальные службы. Об этом сообщили на официальной странице городской администрации.
Сейчас в уборке городских улиц задействованы 170 единиц спецтехники. Также снег убирают порядка 700 дворников. Как уточнили в администрации города, техника работала на протяжении всей ночи.
— Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада, — говорится в сообщении.
Отметим, что в Ростове за минувшую ночь выпало рекордное количество осадков.