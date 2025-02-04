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В Ростове на борьбу со снежной стихией вышли порядка 700 дворников

В Ростове-на-Дону в уборке города задействовали 170 спецмашин и 700 дворников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на борьбу со снежной стихией вышли коммунальные службы. Об этом сообщили на официальной странице городской администрации.

Сейчас в уборке городских улиц задействованы 170 единиц спецтехники. Также снег убирают порядка 700 дворников. Как уточнили в администрации города, техника работала на протяжении всей ночи.

— Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада, — говорится в сообщении.

Отметим, что в Ростове за минувшую ночь выпало рекордное количество осадков.