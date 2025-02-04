Рейс из Читы в Хабаровск задерживают на 17,5 часов

Жители и гости Читы не могут улететь в Хабаровск. Рейс переносили несколько раз. Согласно информации онлайн-табло на сайте аэропорта, вместо 11:20 вылет планируется на следующий день — в 4:40. То есть задержка составит 17 часов и 20 минут.