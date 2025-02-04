Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Читы в Хабаровск задерживают на 17,5 часов

Запланированный на 4 февраля прилет теперь состоится только на следующий день.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Читы не могут улететь в Хабаровск. Рейс переносили несколько раз. Согласно информации онлайн-табло на сайте аэропорта, вместо 11:20 вылет планируется на следующий день — в 4:40. То есть задержка составит 17 часов и 20 минут.

Самолет той же авиакомпании должен был прибыть в столицу Забайкалья 4 февраля в 10:20, но прилетит только в 3:40 5 февраля.

Напомним, в ближайшие два дня в Приангарье ожидаются метели и ураганный ветер. Введен режим повышенной готовности. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Усугублять ситуацию будут снегопад и гололед. Тем временем на Байкале ветер усилится до 35−40 м/с!