Преподаватель НГТУ Вячеслав Щербаков умер в Нижнем Новгороде

Вячеслав Вячеславович работал старшим преподавателем на кафедре энергетических установок, его специализацией были двигатели внутреннего сгорания. В течение 20 лет он являлся экспертом «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» при ННГУ им. Лобачевского.