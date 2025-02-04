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Преподаватель НГТУ Вячеслав Щербаков умер в Нижнем Новгороде

Прощание пройдет 4 февраля.

Источник: НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Преподаватель НГТУ им. Р. Е. Алексеева Вячеслав Щербаков умер в Нижнем Новгороде 2 февраля. Ему было 53 года, сообщается на странице вуза в соцсети.

Вячеслав Вячеславович работал старшим преподавателем на кафедре энергетических установок, его специализацией были двигатели внутреннего сгорания. В течение 20 лет он являлся экспертом «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» при ННГУ им. Лобачевского.

Что стало причиной смерти, не сообщается. Прощание с Вячеславом Вячеславовичем состоится 4 февраля в 11.00 в траурном зале нижегородского крематория.

«Комсомольская правда — Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким В. В. Щербакова.