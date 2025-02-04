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Коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности

В ночь с 3 на 4 февраля привлечены 109 единиц техники.

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

В ночь с 3 на 4 февраля были привлечены 109 единиц техники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и более 100 уборщиков на муниципальных территориях. С 5:00 число дворников увеличено до 700.

— Поставил задачу: оперативно реагировать на изменение погодных условий, своевременно расчищать снег и проводить противогололедную обработку, а УК и ТСЖ — задействовать персонал для уборки внутриквартальных территорий, — написал Александр Скрябин.

ЖКХ