Коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
В ночь с 3 на 4 февраля были привлечены 109 единиц техники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и более 100 уборщиков на муниципальных территориях. С 5:00 число дворников увеличено до 700.
— Поставил задачу: оперативно реагировать на изменение погодных условий, своевременно расчищать снег и проводить противогололедную обработку, а УК и ТСЖ — задействовать персонал для уборки внутриквартальных территорий, — написал Александр Скрябин.