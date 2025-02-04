В Ростовской области полицейские нашли четверых пропавших подростков

В Ростовской области 3 февраля в полицию поступило сообщение о пропавших подростках. Как рассказали в донском главке, звонили из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Сальского района. Директор сообщила о пропаже воспитанников: двух мальчиков 14 и 15 лет, а также двух девочек 13 и 17 лет.