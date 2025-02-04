В Ростовской области полицейские нашли четверых пропавших подростков

В Ростовской области 3 февраля в полицию поступило сообщение о пропавших подростках. Как рассказали в донском главке, звонили из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Сальского района. Директор сообщила о пропаже воспитанников: двух мальчиков 14 и 15 лет, а также двух девочек 13 и 17 лет.
— Дети не вернулись в центр по окончании уроков в школе, — уточнила она.
Полицейские сразу приступили к поисковым мероприятиям.
— Тщательно осматривали район, где могли находиться дети, проверяли камеры видеонаблюдения и опрашивали возможных свидетелей, а также друзей и близки, — добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. — Было установлено, что ребята могли отправиться в поселок Целина.
В итоге, оперативники обнаружили подростков гуляющими в парке поселка.
— В отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершалось, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время они переданы законному представителю.