В мэрии сообщили, что сделано для оперативной замены льготной «Волны Балтики»

«У нас штатно находятся в учреждении три оператора, которые принимают посетителей по обработке льготных транспортных карт “Волна Балтики”. При этом сейчас мы усилили количество сотрудников, вызвали из отпусков. Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры нам помогает в этом. Выделено три человека. Поэтому сейчас в общей сложности работают около 7−8 человек, которые сверяют необходимые документы».