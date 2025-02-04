Предложен новый перспективный для оптоэлектроники материал

«Наши исследования показали, что под воздействием даже слабого света этот материал достаточно сильно изменяет свои электронные свойства, но при этом не начинает проводить электрический ток, как это обычно происходит в случае полупроводников, используемых в фотоприемных устройствах. Механизм этого процесса другой. При воздействии света в двумерном материале происходит перераспределение зарядов. В результате поверхностный электрический потенциал увеличивается до 80 мВ», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, научного сотрудника Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Гарсии Бальсы Ауры Самид.