Предложен новый перспективный для оптоэлектроники материал

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами впервые обнаружили уникальный фотоотклик в двумерном полупроводнике — трисульфиде мышьяка, полученном из природного минерала российского месторождения. Материал демонстрирует хороший фотоотклик даже при низкой интенсивности освещения, что открывает перспективы для разработки энергоэффективных оптоэлектронных устройств, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В министерстве отметили, что поиск материалов с уникальными свойствами из природных минералов, добытых на территории России, — интереснейшая задача, которая может привести к появлению новых перспективных устройств. В рамках этого исследования ученым ТПУ удалось получить тонкие нанометровые чешуйки трисульфида мышьяка из минерала аурипигмента.
«Наши исследования показали, что под воздействием даже слабого света этот материал достаточно сильно изменяет свои электронные свойства, но при этом не начинает проводить электрический ток, как это обычно происходит в случае полупроводников, используемых в фотоприемных устройствах. Механизм этого процесса другой. При воздействии света в двумерном материале происходит перераспределение зарядов. В результате поверхностный электрический потенциал увеличивается до 80 мВ», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, научного сотрудника Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Гарсии Бальсы Ауры Самид.
Способность материала модулировать поверхностный потенциал делает его перспективным для разработки фототранзисторов и оптических переключателей нового поколения. Для сравнения, дисульфид молибдена — самый известный двумерный полупроводник — при тех же условиях не проявляет изменения поверхностного потенциала.
В вузе пояснили, что двумерные материалы — ультратонкие слои с самыми разными свойствами, от проводников, как графен (монослой графита), до полупроводников и даже диэлектриков. Причем физические, химические и электронные свойства двумерных материалов уникальны и интересны для применения в электронике, сенсорах и катализе. Такие двумерные материалы, как тальк или дисульфид молибдена, можно получить эксфолиацией — отслоением ультратонких слоев от их объемных форм, встречающихся в виде природных слоистых минералов.
Перспективы использования.
Применение металлических наночастиц является перспективным в фотокатализе, сенсорике и оптоэлектронике. Они позволяют усиливать взаимодействие света с веществом, стимулируют оптоэлектронный отклик и улучшают фотокаталитические характеристики 2D-материалов. Поэтому для повышения чувствительности к свету исследователи создали гибридный материал, объединив трисульфид мышьяка с серебряными нанопроволоками. Эта комбинация увеличивает эффективность фотокаталитических процессов на 71% по сравнению с использованием одних только нанопроволок.
«Обнаруженные свойства ультратонких слоев минералов могут стать основой развития новых суверенных технологий оптоэлектронных или фотокаталитических систем. В дальнейших исследованиях мы планируем изучить свойства и других ультратонких слоев минералов, добываемых в России, и исследовать свойства комбинаций разных двумерных материалов», — приводятся слова соавтора исследования, профессора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауля Родригеса.
В исследованиях приняли участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, Инженерной школы природных ресурсов ТПУ, университета Шихэцзы, Института материаловедения и инжиниринга города Нинбо и Университета электронных наук и технологий Китая. Исследование выполнено в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты работы опубликованы в журнале Applied Materials Today (Q1, IF: 7.2).