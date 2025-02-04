В Челябинске умерла бывший главврач ЧОДКБ Галина Киреева

— Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет, — заявил Алексей Текслер. — За эти годы она сформировала команду профессионалов, вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям, лично инициировала целый ряд масштабных проектов, в том числе строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ.