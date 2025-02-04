В Челябинске умерла бывший главврач ЧОДКБ Галина Киреева

В Челябинске умерла бывший главный врач областной детской клинической больницы Галина Киреева. Ей было 67 лет.
Соболезнования в связи с кончиной врача выразил губернатор Алексей Текслер. Он назвал уход Галины Киреевой горькой утратой не только для медицинского сообщества, но и для всей Челябинской области.
— Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет, — заявил Алексей Текслер. — За эти годы она сформировала команду профессионалов, вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям, лично инициировала целый ряд масштабных проектов, в том числе строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ.
Галина Киреева был уроженкой Каслей. Медицинскую карьеру она начала с должности сестры в челябинской Детской дорожной больнице. После интернатуры работала участковым педиатром в Копейске. Позже заведовала консультативной поликлиникой ЧОДКБ. Главврачом детской больницы стала в 2010 году.
Галина Киреева была Заслуженным врачом России, а в 2023 году получила звание Почетного гражданина Челябинска.
В конце 2024 года она покинула пост руководителя ЧОДКБ, чтобы стать почетным президентом клиники.
Прощание с Галиной Николаевной Киреевой состоится 6 февраля в кинотеатре имени А. С. Пушкина (Манекен, г. Челябинск, ул. им. А. С. Пушкина, 64) с 11:00 до 12:30.