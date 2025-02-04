После рекордного снегопада в Ростове в прокуратуре заработала «горячая линия»

— На контроле находится ситуация по соблюдению прав жителей области при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, — уточнили в надзорном ведомстве. — В их числе вопросы восстановления прав граждан, а также соблюдения сроков устранения коммунальных аварий, возникших на территории региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.