После рекордного снегопада в Ростове в прокуратуре заработала «горячая линия»

В ночь на 4 февраля Ростовскую область накрыл мощный снегопад. За ночь выпало рекордное количество осадков. А высота снежного покрова составила, как уточнили в мэрии Ростова, 20 сантиметров.
Ситуацию по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на территории региона контролирует прокуратура Ростовской области.
— На контроле находится ситуация по соблюдению прав жителей области при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, — уточнили в надзорном ведомстве. — В их числе вопросы восстановления прав граждан, а также соблюдения сроков устранения коммунальных аварий, возникших на территории региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, заработала «горячая линия», куда могут звонить пострадавшие.
АЛЛО!
Обращения принимаются по телефону 8 (863) 210−55−99.