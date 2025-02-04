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В Ростове из-за снега упали десятки деревьев

В донской столице стволы падают на дороги и автомобили.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове из-за непогоды упали десятки деревьев. Об этом сообщает администрация города.

Выпавший в донской столице мокрый снег стал причиной падения 41 дерева. Так, на улице Добровольского в Северном жилом массиве один из стволов «приземлился» сразу на три машины.

— Осуществлялось реагирование поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону и УЖКХ районов города. Ликвидированы последствия пяти происшествий. Погибших и пострадавших нет. На контроле остается 36 происшествий, — сообщили в мэрии.

По данным администрации города, высота снежного покрова превысила 20 сантиметров. А за ночь в городе выпало рекордное количество осадков. Морозная погода продлится, как минимум, до конца недели. Поэтому коммунальные и спасательные службы находятся в боеготовности.