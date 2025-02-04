Врачи: заболеваемость раком среди свердловчан будет расти

В Свердловской области растет заболеваемость раком. Об этом заявил главврач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселев.
«Как и во всем мире, так и в Свердловской области продолжает расти заболеваемость. В прошлом году 22 900 человек заболели раком и были вынуждены обратиться к нам. Прирост — 5% в год, показатели будут и дальше расти», — отметил Киселев.
По его данным, в 2010 году под наблюдением врачей были 84 тыс. пациентов с онкологией, сейчас показатель выше 120 тыс. человек. Чаще всего свердловчане страдают от рака кожи, прямой кишки и молочной железы.
ЕАН писал, что ученые из екатеринбургского Института физики металлов УрО РАН не один год работали над созданием лекарства от рака в виде нанопорошка совместно со специалистами из онкоцентра им. Блохина. Эта работа была прекращена из-за недостатка финансирования. Но в институте Блохина сумели создать вакцину от рака. В московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена был объявлен набор добровольцев для испытаний вакцины. Всего было подано более 6 тыс. заявок со всей страны, из которых отобрали лишь 50. Клиническое испытание вакцины планировали начать в январе 2025 года.