В школьных столовых Кубани выявили нарушения санитарных норм

Эксперты также исследовали 3,9 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд. Оценивались калорийность, полнота вложения ингредиентов, качество термической обработки и микробиологические показатели. Дополнительно было взято 1,7 тыс. проб для проверки температуры горячих блюд и 2,2 тыс. проб для контроля массы порций.