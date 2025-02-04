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В школьных столовых Кубани выявили нарушения санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю провело масштабную проверку школьных пищеблоков региона.

Источник: Коммерсантъ

Инспекторы обследовали 735 точек питания, что составляет почти 60% от общего числа школьных столовых Кубани. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарного режима, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлены нарушения режима обработки инвентаря, мытья посуды, использование кухонного инвентаря не по назначению, нарушения уборки помещений, а также ведения производственной документации.

Эксперты также исследовали 3,9 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд. Оценивались калорийность, полнота вложения ингредиентов, качество термической обработки и микробиологические показатели. Дополнительно было взято 1,7 тыс. проб для проверки температуры горячих блюд и 2,2 тыс. проб для контроля массы порций.

Инспекции продолжатся до окончания 2024/2025 учебного года.