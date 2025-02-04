«Беларуськалий» требует компенсацию $12 млрд от Литвы из-за транзита удобрений

«Беларуськалий» требует компенсацию 12 миллиардов долларов от Литвы из-за транзита удобрений, пишет myfin.by.
Говорится, что «Беларуськалий» в поданном в Постоянную палату третейского суда иске против Литвы требует компенсацию в 12 миллиардов долларов по причине остановки транзита удобрений по железной дороге через Клайпедский порт.
Основание дела белорусское предприятие видит в нарушении межправительственного соглашения с Литвой, касающегося поощрения и защиты инвестиций от 5 марта 1999 года. «Беларуськалий» считает, что литовская сторона нарушила договор, который связан с инвестициями компании в бизнес по транспортировке, а также погрузке калийных удобрений.
Сказано, что слушания по делу пройдут, согласно правилам Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года. Для это специально был сформирован специальный арбитраж, состоящий из трех арбитров. Так, одного назначает истец, другого — ответчик, а третьего выбирают по решению арбитров. Местом проведения арбитража указана Женева.
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