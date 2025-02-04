«Беларуськалий» требует компенсацию $12 млрд от Литвы из-за транзита удобрений

Основание дела белорусское предприятие видит в нарушении межправительственного соглашения с Литвой, касающегося поощрения и защиты инвестиций от 5 марта 1999 года. «Беларуськалий» считает, что литовская сторона нарушила договор, который связан с инвестициями компании в бизнес по транспортировке, а также погрузке калийных удобрений.