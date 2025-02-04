В Воронеже запретили квесты в пожароопасном помещении

— В квест-комнате «Предприятие 42» допускались многочисленные нарушения пожарной безопасности. Суд также запретил собственнику помещения — ООО «Детский компьютерный мир» — передавать его в аренду под организацию услуг в сфере развлечений и отдыха, в том числе с участием несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.