В Воронеже запретили квесты в пожароопасном помещении

Воронежскому предпринимателю запретили проводить квесты в центре города, такое решение принял 3 февраля Центральный райсуд. Иск подавала прокуратура.
Прокурорские сотрудники проверили деятельность ИП, которое занималось организацией квестов (в том числе с участием детей) в арендованном подвале на Плехановской, 22.
— В квест-комнате «Предприятие 42» допускались многочисленные нарушения пожарной безопасности. Суд также запретил собственнику помещения — ООО «Детский компьютерный мир» — передавать его в аренду под организацию услуг в сфере развлечений и отдыха, в том числе с участием несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.