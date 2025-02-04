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В Воронеже запретили квесты в пожароопасном помещении

Суд запретил воронежскому бизнесмену проводить квесты в центре города.

Воронежскому предпринимателю запретили проводить квесты в центре города, такое решение принял 3 февраля Центральный райсуд. Иск подавала прокуратура.

Прокурорские сотрудники проверили деятельность ИП, которое занималось организацией квестов (в том числе с участием детей) в арендованном подвале на Плехановской, 22.

— В квест-комнате «Предприятие 42» допускались многочисленные нарушения пожарной безопасности. Суд также запретил собственнику помещения — ООО «Детский компьютерный мир» — передавать его в аренду под организацию услуг в сфере развлечений и отдыха, в том числе с участием несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Прокуратура