Милиция сказала о штрафах до 630 рублей за выгул собак без намордника в Беларуси. Подробности сообщил участковый инспектор Гродненского РОВД Владимир Бахмач. Информация размещена в официальном телеграм-канале УВД Гродненского облисполкома.
Он напомнил, что в стране действуют Правила содержания домашних животных, которые необходимо знать каждому владельцу. Согласно указанным правилам, гулять на паводке и без намордника можно со щенками до трех месяцев, а также с собаками декоративных пород ростом до 25 сантиметров в холке.
Представитель ведомства обратил внимание, что, согласно законодательству, за выгул собак без намордника предусматривается административная ответственность по статье 16.30 Кодекса об административных правонарушениях.
— Вам могут сделать предупреждение или выписать штраф от 1 до 15 базовых величин (от 42 до 630 рублей по состоянию на 4 февраля 2025 года. — Ред.), — пояснил Бахмач.
Он заявил, что в том случае, если во время выгула собака без намордника причинила вред (укусила прохожего, порвала куртку или же навредила здоровью и имуществу), то в указанном случае предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей. Если же прохожий пострадал серьезно, что владельцу животного грозит административный арест или общественные работы. Кроме того, владелец должен выплатить пострадавшему денежную компенсацию, размер которой будет определен в суде.
Кстати, животных можно приводить в кафе Беларуси, если так решили владельцы заведения.
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