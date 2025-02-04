Милиция сказала о штрафах до 630 рублей за выгул собак без намордника в Беларуси

Он заявил, что в том случае, если во время выгула собака без намордника причинила вред (укусила прохожего, порвала куртку или же навредила здоровью и имуществу), то в указанном случае предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей. Если же прохожий пострадал серьезно, что владельцу животного грозит административный арест или общественные работы. Кроме того, владелец должен выплатить пострадавшему денежную компенсацию, размер которой будет определен в суде.