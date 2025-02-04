47 жилых домов в Советском районе Ростова временно остались без отопления

Утром 4 февраля в 47 жилых домах Советского района Ростова-на-Дону временно ограничили подачу отопления. Это произошло из-за дефекта на теплосетях в районе проспекта Коммунистического. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Проблемы с отоплением коснулись домов в границах проспекта Коммунистического — улицы Ле-Мана — улицы 2-й Краснодарской и улицы Малиновского.
Потребителей планировали переподключить. Сейчас аварийную ситуацию устраняют специалисты ООО «Ростовские тепловые сети». Восстановить постоянную подачу отопления обещают до 17 часов 4 февраля.
Напомним, сегодня в течение дня в донской столице ожидается от 0 до +2 градусов. Ветер будет северо-восточным с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Возможно продолжение утренних осадков.