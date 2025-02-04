47 жилых домов в Советском районе Ростова временно остались без отопления

Утром 4 февраля в 47 жилых домах Советского района Ростова-на-Дону временно ограничили подачу отопления. Это произошло из-за дефекта на теплосетях в районе проспекта Коммунистического. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.