В Екатеринбурге начали судить депутата городской думы: подробности заседания

Как передает корреспондент Накануне.RU из Верх-Исетского районного суда, сегодня заседание состоялось, гособвинитель зачитала материалы уголовного дела. По словам сотрудницы прокуратуры, Чачин заключил ограничивающее конкуренцию соглашение с другой организацией. В дальнейшем его компания выиграла ряд контрактов, при этом, по версии следствия, применялась схема «Таран», был извлечен доход на сумму более 286 млн рублей.