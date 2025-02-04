В Екатеринбурге начали судить депутата городской думы: подробности заседания

Как передает корреспондент Накануне.RU из Верх-Исетского районного суда, сегодня заседание состоялось, гособвинитель зачитала материалы уголовного дела. По словам сотрудницы прокуратуры, Чачин заключил ограничивающее конкуренцию соглашение с другой организацией. В дальнейшем его компания выиграла ряд контрактов, при этом, по версии следствия, применялась схема «Таран», был извлечен доход на сумму более 286 млн рублей.
Сам Чачин заявил, что ему непонятно, в чем его обвиняют. По его словам, может быть создан опасный прецедент. Депутат считает, что его дело сфабриковано.
«Я не понимаю, с кем я вступил в преступный сговор. Сам с собой я договориться не мог. Раздвоением личности не страдаю», — отметил народный избранник.
Адвокат Андрей Лизанец сообщил, что к половине из указанных в обвинении торгов Чачин не имел отношения, поэтому создание картеля исключено. Он настаивает на невиновности подзащитного.
В заседании объявлен перерыв до 6 марта. На нем продолжат исследование материалов дела.
Виталию Чачину вменяют пункт «а» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ранее сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.
Следствие избрало Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Отметим, что депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.