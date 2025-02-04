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В Омской области увеличили грузоподъемность четырех ледовых переправа

Максимальная нагрузка на лед на одной из них выросла до 20 тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области увеличили грузоподъемность на четырех ледовых переправах через Иртыш. Три из них расположены в Тевризском районе, одна — в Черлакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Тевризский район.

«Изюкская» (р.п. Тевриз — д. Александровка) — максимально допустимая нагрузка до 20 тонн.

«Белоярская» (р.п. Тевриз — п. Белый Яр) — максимально допустимая нагрузка до 15 тонн.

«Бородинская» (р.п. Тевриз — п. Бородинка) — максимально допустимая нагрузка до 10 тонн.

Черлакский район.

«Черлакская» (р.п. Черлак — с. Нововаршавка) — максимально допустимая нагрузка до 6 тонн.

Всего в Омской области на данный момент функционируют девять ледовых переправ.

Ранее «КП Омск» сообщала, что грузоподъемность ледовой переправы в Знаменском районе увеличили до 15 тонн. Она связывает райцентр с селом Качуково.