В Самаре выбрали «Учителя года-2025»

«Поздравляю Юлию Пальчик с заслуженной победой! Все знают, что профессия учителя не просто сложна — она еще и очень, если можно так сказать, кропотлива и требует большого внимания не только к урокам, но и к развитию личности обучающихся, их способностям и интересам. И найти в своем плотном графике время для подготовки к конкурсу — это “задача со звездочкой”. Поэтому от души благодарю всех педагогов, которые участвовали в конкурсе на звание “Учитель года”, — вы все большие молодцы, — сказал глава города Самара Иван Носков. — По итогу шесть педагогов вышли на областной этап конкурса “Учитель года”. Он состоится уже в феврале, победитель будет представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе. Всем желаю успехов, верим в вас!».