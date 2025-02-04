Бизнесмены Казахстана и Узбекистана сократят число сирот в Центральной Азии

Уже после этой встречи узбекские меценаты приняли решение открыть семь новых Ona Uyi в различных городах, включая Бухару и Андижан, доведя общее количество таких домов до десяти. Поддержка со стороны узбекских бизнесменов и успех пилотного проекта стали мощным стимулом для масштабирования инициативы по всей стране, чтобы полностью покрыть потребности Узбекистана. Кыргызстан также проявляет активный интерес к проекту, и в ближайшее время «Дом Мамы» начнет свою работу и там.