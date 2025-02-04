Бизнесмены Казахстана и Узбекистана сократят число сирот в Центральной Азии

Обсуждалась цель — сделать Центральную Азию первым регионом без сирот. Государство и бизнес-сообщество Узбекистана проявили большую оперативность. В 2024 году за несколько месяцев подписан меморандум с правительством, выданы необходимые разрешительные документы и открылись три центра Ona Uyi («Дом Мамы») в Ташкенте и Самарканде.
Проект реализуется при поддержке Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и местных предпринимателей.
Число сирот в Казахстане уже сократилось в 3 раза
Казахстанские эксперты обучили узбекских специалистов, что подготовило почву для масштабирования.
Казахстанский опыт показал впечатляющие результаты: количество сирот в стране сократилось в три раза, отказы от младенцев уменьшились на 70 процентов.
Уже после этой встречи узбекские меценаты приняли решение открыть семь новых Ona Uyi в различных городах, включая Бухару и Андижан, доведя общее количество таких домов до десяти. Поддержка со стороны узбекских бизнесменов и успех пилотного проекта стали мощным стимулом для масштабирования инициативы по всей стране, чтобы полностью покрыть потребности Узбекистана. Кыргызстан также проявляет активный интерес к проекту, и в ближайшее время «Дом Мамы» начнет свою работу и там.
Ближайшие планы «Дома мамы»
На международном уровне филиалы проекта работают в Узбекистане, Украине и Малайзии. В ближайших планах — открытие центров в Турции и Кыргызстане.
«Наш проект показывает, как совместные усилия бизнеса и государства могут решать важные социальные задачи. Узбекистан — наш ключевой партнер, и мы уверены, что местные предприниматели внесут значимый вклад в развитие инициативы. Наша цель — сделать Центральную Азию первым регионом без сирот. А позже — все Тюркские страны. И мы приглашаем предпринимателей всей центральной Азии присоединиться к этой инициативе», — отметил Айдын Рахимбаев, инициатор проекта.
В мероприятии также приняли участие меценаты казахстанского «Дома Мамы» Алмаз Тультаев и Самат Даумов.
«Дом Мамы» — проект казахстанских бизнесменов, направленный на искоренение социального сиротства. Инициатива предоставляет временное жилье, психологическую и юридическую помощь, а также способствует социальной адаптации и трудоустройству женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с детьми.