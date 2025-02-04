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Переезда двух тысяч специалистов ждут в Приморье

Власти Приморского края намерены в четыре раза увеличить приток квалифицированных кадров в регион, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как отметил заместитель председателя правительства края Николай Стецко на заседании президиума Дальневосточного отделения РАН, в 2024 году в регион переехало 500 специалистов. Однако в этом году планируется привлечь не менее двух тысяч работников.

По его словам, власти уже ведут активную работу с другими регионами, есть понимание, откуда можно привезти новых сотрудников. При этом показатели должны быть увеличены в четыре раза.

Также он отметил, что дальневосточные ученые смогут принять участие в реализации инвестиционного послания губернатора Приморья на 2025 год.

Напомним, что численность населения Приморского края продолжает снижаться. Так, за первые шесть месяцев 2024 года регион потерял 6 391 жителей. Основная причина — массовый переезд приморцев в другие регионы России.

демография