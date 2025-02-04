В Башкирии с начала года 37 раз проверили качество питания в школах

В Башкирии продолжают следить за школьным питанием в учебных заведениях. Только с начала года аккредитованная лаборатория «Испытательного центра» отобрала 185 проб во время 37 выездов в школы и детсады региона.
По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в четырех случаях на качество питания пожаловались родители. Для проверки качества блюд на место выехали специалисты.
— Количество выявленных нарушений стабильно сокращается по сравнению с прошлым годом, — отметил Назаров.
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