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В Башкирии с начала года 37 раз проверили качество питания в школах

В республики отметили снижения количества нарушений.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают следить за школьным питанием в учебных заведениях. Только с начала года аккредитованная лаборатория «Испытательного центра» отобрала 185 проб во время 37 выездов в школы и детсады региона.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в четырех случаях на качество питания пожаловались родители. Для проверки качества блюд на место выехали специалисты.

— Количество выявленных нарушений стабильно сокращается по сравнению с прошлым годом, — отметил Назаров.

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