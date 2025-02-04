В Кольцово задержали пассажирку с 91 килограммом женской одежды

В Кольцово задержали пассажирку, которая незаконно пыталась провезти 91 килограмм женской одежды. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Женщина прилетела авиарейсом из Душанбе. В багаже у нее нашли килограммы одежды.
— 39-летняя женщина, незадекларировав товары, зашла в «зеленый коридор». При таможенном досмотре в багаже авиапассажирки инспекторы нашли платья разных моделей, палантины, шарфы, носки и ткани. В общем количестве 185 штук, — рассказали в УТУ.
Пассажира пояснила, что купила вещи на рынке и привезла в качестве свадебных подарков. С правилами ввоза она не была знакома, а декларацию не заполнила. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ. Товар изъяли и отправили на экспертизу.