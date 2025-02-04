В Кольцово задержали пассажирку с 91 килограммом женской одежды

Пассажира пояснила, что купила вещи на рынке и привезла в качестве свадебных подарков. С правилами ввоза она не была знакома, а декларацию не заполнила. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ. Товар изъяли и отправили на экспертизу.