Правительство утвердило распоряжение о создании центра развития мРНК-технологий

Центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица. В его состав войдут 17 научных организаций. Среди них — Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Федеральный центр мозга и нейротехнологий.