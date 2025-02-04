Созданный в Сибири сорт пшеницы показал устойчивость к грибковым заболеваниям

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сорт пшеницы «Сигма 5», выведенный омскими селекционерами и зарегистрированный весной 2024 года, по итогам испытаний показал хорошую устойчивость к листовым грибковым заболеваниям, таким как стеблевая и бурая ржавчина и мучнистая роса. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией яровой мягкой пшеницы Омского аграрного научного центра (АНЦ) Игорь Белан.
«Его можно вообще не обрабатывать фунгицидами (средства борьбы с грибковыми болезнями растений — прим. ТАСС), эти заболевания практически не развиваются и не сказываются на урожае. Все это положительно сказывается на себестоимости зерна и доходах фермеров», — сказал ученый.
Как уточнили в Новосибирском институте цитологии и генетики СО РАН, сорт выведен омскими селекционерами на основе дигаплоидной линии, созданной учеными института. Такая линия позволила ускорить выведение сорта.
«Этот подход в селекции является очень эффективным. На создание сорта мягкой пшеницы традиционными методами уходит от десяти до пятнадцати лет. При введении в селекцию гомозиготных ДГ-линий, которые получают в течение одного года, продолжительность отборов и, соответственно, время создания новых сортов сокращается почти вдвое. Так, сорт “Сигма 5” создан за шесть лет», — цитирует пресс-служба института руководителя лаборатории Лидию Першину.
Представитель АНЦ добавил, что сорт особенно хорошо показывает себя во влажные годы. В этом случае при внесении удобрений он может дать более семи тонн зерна с гектара. «Сигма 5» также обладает средней засухоустойчивостью, что актуально для Сибири, которая относится к зоне рискованного земледелия.