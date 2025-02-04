Созданный в Сибири сорт пшеницы показал устойчивость к грибковым заболеваниям

«Этот подход в селекции является очень эффективным. На создание сорта мягкой пшеницы традиционными методами уходит от десяти до пятнадцати лет. При введении в селекцию гомозиготных ДГ-линий, которые получают в течение одного года, продолжительность отборов и, соответственно, время создания новых сортов сокращается почти вдвое. Так, сорт “Сигма 5” создан за шесть лет», — цитирует пресс-служба института руководителя лаборатории Лидию Першину.