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И.о. главы администрации Ростова потребовал усилить уборку снега во дворах

В Ростове усилили работу по расчистке снега во дворах и около социальных объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после снегопада выявили управляющие компании, которые неудовлетворительно справились с расчисткой дворов. Об этом утром 4 февраля в своем телеграм-канале рассказал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

— Выявлены факты неудовлетворительной работы управляющих компаний. Поручил УК и ТСЖ усилить работу, а ресурсоснабжающим организациям оперативно реагировать на аварийные ситуации, — написал Александр Скрябин.

Управленец добавил, что потребовал также уделять особое внимание уборке около соцобъектов, на участках, требующих дополнительного внимания и в микрорайоне Суворовском.

Александр Скрябин напомнил, что ростовских коммунальщиков заблаговременно перевели в режим повышенной готовности еще вчера, когда начал идти мокрый снег. После этого на улицах города задействовали 170 машин и около 700 дворников. Высота снежного покрова превысила 20 см.

Сейчас работы по расчистке улиц продолжаются. Общественный транспорт курсирует в плановом режиме.