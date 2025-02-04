И.о. главы администрации Ростова потребовал усилить уборку снега во дворах

Александр Скрябин напомнил, что ростовских коммунальщиков заблаговременно перевели в режим повышенной готовности еще вчера, когда начал идти мокрый снег. После этого на улицах города задействовали 170 машин и около 700 дворников. Высота снежного покрова превысила 20 см.