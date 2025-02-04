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В Ачинске совершили молебен перед расстрелянной иконой

Ачинские прихожане помолились перед иконой- «мученицей», расстрелянной в прошлом веке.

Источник: Ачинское благочиние

В Ачинске совершили молебен перед расстрелянной иконой Казанской Пресвятой Богородицы. Богослужение по окончании литургии 2 февраля провел митрофорный протоиерей Евгений Фролов.

Как рассказали в Красноярской епархии, икону называют «мученицей». До 1936 года она находилась в храме святого Пантелеимона в селе Тимонино Ачинского района.

В 1946 году после закрытия церкви было решено переместить икону в Ачинск. По дороге она упала с саней, и сопровождавший охранник расстрелял ее из охотничьего ружья. На полотне появились множественные следы от дроби, но, как считается, «чудным образом» лики Богородицы и Христа не были повреждены.

религии