В Ачинске совершили молебен перед расстрелянной иконой Казанской Пресвятой Богородицы. Богослужение по окончании литургии 2 февраля провел митрофорный протоиерей Евгений Фролов.
Как рассказали в Красноярской епархии, икону называют «мученицей». До 1936 года она находилась в храме святого Пантелеимона в селе Тимонино Ачинского района.
В 1946 году после закрытия церкви было решено переместить икону в Ачинск. По дороге она упала с саней, и сопровождавший охранник расстрелял ее из охотничьего ружья. На полотне появились множественные следы от дроби, но, как считается, «чудным образом» лики Богородицы и Христа не были повреждены.