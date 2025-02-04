В Ачинске совершили молебен перед расстрелянной иконой

В 1946 году после закрытия церкви было решено переместить икону в Ачинск. По дороге она упала с саней, и сопровождавший охранник расстрелял ее из охотничьего ружья. На полотне появились множественные следы от дроби, но, как считается, «чудным образом» лики Богородицы и Христа не были повреждены.