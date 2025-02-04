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Девять мощных вспышек случилось на Солнце 3 февраля — что ждать белорусам

Ученые сказали про девять мощных вспышек, которые случились на Солнце 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Девять мощных вспышек случилось на Солнце 3 февраля, что ждать белорусам и всем жителям планеты рассказали в Институте прикладной геофизики, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что в период с 02.00 до 11.00 3 февраля, в понедельник, на Солнце произошли семь мощных вспышек. После этого специалисты зарегистрировали еще две сильные вспышки. Так, одна началась примерно в 12.13 и длилась восемь минут, а вторая — в 16.18 и длилась 16 минут.

Кстати, четыре мощные вспышки случились на Солнце 2 февраля.

Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в феврале 2025 года — что ждать белорусам.

А еще милиция сказала о штрафах до 630 рублей за выгул собак без намордника в Беларуси.