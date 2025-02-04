Девять мощных вспышек случилось на Солнце 3 февраля — что ждать белорусам

В сообщении сказано, что в период с 02.00 до 11.00 3 февраля, в понедельник, на Солнце произошли семь мощных вспышек. После этого специалисты зарегистрировали еще две сильные вспышки. Так, одна началась примерно в 12.13 и длилась восемь минут, а вторая — в 16.18 и длилась 16 минут.