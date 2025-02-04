В Азовском районе без света из-за непогоды остались 30 тысяч человек

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Советском районе Ростова без отопления остались 47 многоквартирных домов из-за аварии на теплотрассе. В регионе минувшей ночью выпало рекордное количество осадков, а в Ростове рухнуло 41 дерево. Врио губернатора Юрий Слюсарь поставил на контроль устранение последствий снегопада и поручил главам муниципалитетов ежечасно докладывать ему о ситуации с электро- и теплоснабжением населения.