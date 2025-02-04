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Снежный удар: дорожники Хабаровска борются с последствиями очередного циклона

Уже завтра на Хабаровский край обрушится новый циклон.

Источник: Мэрия Хабаровска

Сильный снегопад, обрушившийся на город, сподвигнул городские службы работать круглосуточно над очисткой улиц и обеспечением бесперебойного транспортного движения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на мэрию Хабаровска.

Днём в уборке улиц краевой столицы участвовало 48 единиц снегоуборочной техники. МБУ «Южное», «Север» и «Восток» направили на расчистку снега соответственно 25, 12 и 11 единиц: роторы, фронтальные погрузчики, грузовики, грейдеры, экскаваторы и самосвалы. Для обработки дорог использовано 220 тонн песко-соляной смеси.

Работы ведутся во всех районах города. По поручению мэра Хабаровска приоритет отдаётся магистралям, по которым курсирует общественный транспорт, а также сложным участкам: спускам, подъёмам, пешеходным переходам и остановочным карманам.

Администрация города обращается к водителям с просьбой не оставлять автомобили на обочинах улиц, где ведутся снегоуборочные работы. Это существенно затрудняет работу коммунальных служб и препятствует качественной очистке. Содействие горожан позволит значительно ускорить ликвидацию последствий циклона и повысит безопасность дорожного движения.

Однако самое неприятное известие для жителей не только нашего города, но и всего края передали синоптики. Они предупредили об очередном надвигающемся циклоне. По информации Хабаровского гидрометцентра, уже завтра, 5 февраля, на востоке края ожидается снегопад и метель. А 6—7 февраля специалисты прогнозируют значительное усиление снегопадов. Порывы ветра могут достигать 18−23 м/с. На дорогах ожидаются снежный накат и заносы.