Снежный удар: дорожники Хабаровска борются с последствиями очередного циклона

Однако самое неприятное известие для жителей не только нашего города, но и всего края передали синоптики. Они предупредили об очередном надвигающемся циклоне. По информации Хабаровского гидрометцентра, уже завтра, 5 февраля, на востоке края ожидается снегопад и метель. А 6—7 февраля специалисты прогнозируют значительное усиление снегопадов. Порывы ветра могут достигать 18−23 м/с. На дорогах ожидаются снежный накат и заносы.