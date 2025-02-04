Снежный удар: дорожники Хабаровска борются с последствиями очередного циклона

Сильный снегопад, обрушившийся на город, сподвигнул городские службы работать круглосуточно над очисткой улиц и обеспечением бесперебойного транспортного движения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на мэрию Хабаровска.
Днём в уборке улиц краевой столицы участвовало 48 единиц снегоуборочной техники. МБУ «Южное», «Север» и «Восток» направили на расчистку снега соответственно 25, 12 и 11 единиц: роторы, фронтальные погрузчики, грузовики, грейдеры, экскаваторы и самосвалы. Для обработки дорог использовано 220 тонн песко-соляной смеси.
Работы ведутся во всех районах города. По поручению мэра Хабаровска приоритет отдаётся магистралям, по которым курсирует общественный транспорт, а также сложным участкам: спускам, подъёмам, пешеходным переходам и остановочным карманам.
Администрация города обращается к водителям с просьбой не оставлять автомобили на обочинах улиц, где ведутся снегоуборочные работы. Это существенно затрудняет работу коммунальных служб и препятствует качественной очистке. Содействие горожан позволит значительно ускорить ликвидацию последствий циклона и повысит безопасность дорожного движения.
Однако самое неприятное известие для жителей не только нашего города, но и всего края передали синоптики. Они предупредили об очередном надвигающемся циклоне. По информации Хабаровского гидрометцентра, уже завтра, 5 февраля, на востоке края ожидается снегопад и метель. А