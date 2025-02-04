Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бухты защитят от выбросов топлива в Севастополе

Власти закупят соответствующее оборудование.

В Севастополе боновые заграждения закупят власти города для защиты бух от мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания, сообщает ИА SevastopolMedia.

Защищать будут, в первую очередь, бухту Омега, но и про остальные не забудут. По словам Развожаева, закупить намерены современные ограждения.

По данным на 3 февраля, с территорий севастопольских пляжей власти вывезли свыше 640 тонн материалов, загрязнённых разлитым топливом. По сообщению правительства, с 14 января новых выбросов мазута не выявили.

экология