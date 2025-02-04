В Уфе 21-летний водитель сбил резко появившихся на дороге двоих мужчин

В Уфе на больничной койке оказались мужчины 57 и 66 лет. Уфимцев сбил 21-летний молодой человек, находившийся за рулем «ВАЗ-2110».
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, молодой человек ехал по Вологодской улице, когда перед ним резко появились пешеходы. Уфимцы, предположительно, решили перейти дорогу в неположенном месте. В момент аварии мужчины были одеты в темную одежду без светоотражающих элементов.
По словам водителя, из-за резкого появления на дороге мужчин он не успел среагировать и совершил наезд.
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