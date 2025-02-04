В Уфе 21-летний водитель сбил резко появившихся на дороге двоих мужчин

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, молодой человек ехал по Вологодской улице, когда перед ним резко появились пешеходы. Уфимцы, предположительно, решили перейти дорогу в неположенном месте. В момент аварии мужчины были одеты в темную одежду без светоотражающих элементов.