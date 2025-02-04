Пьяный водитель мопеда в Сибири бежал от полиции, но упал и был задержан

При проверке документов выяснилось, что 33-летний водитель был лишен прав еще в 2022 году за езду в пьяном виде. В этот раз он попался тоже пьяным. Мопед поместили на спецстоянку, а в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание по которому — до 3 лет лишения свободы.