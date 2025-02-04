Пьяный водитель мопеда в Сибири бежал от полиции, но упал и был задержан

На юге Красноярского края задержали пьяного водителя мопеда, который пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошел в селе Восточное. На одной из улиц дорожные полицейские заметили мопед, двигавшийся с нарушениями ПДД. Водитель предпринял попытку скрыться, но вскоре свалился с мопеда.
При проверке документов выяснилось, что 33-летний водитель был лишен прав еще в 2022 году за езду в пьяном виде. В этот раз он попался тоже пьяным. Мопед поместили на спецстоянку, а в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание по которому — до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после ДТП с автобусом в Красноярском крае.