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В Ростовской области взяли на контроль ситуацию с отключениями и уборкой снега

На Дону выпала треть от месячной нормы осадков, работают коммунальщики и энергетики.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала снегопада выпало большое количество осадков, примерно треть от месячной нормы. Последствия непогоды сейчас ликвидируют коммунальщики и энергетики, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Поручил докладывать мне о ситуации каждый час. Особенно по отключению электричества и отопления. Большую часть аварий уже устранили, по остальным оперативно проводятся работы, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Донской глава попросил всех жителей Дона не забывать о безопасности и быть предельно осторожными на улицах. В частности, после или во время снегопада нельзя стоять рядом с деревьями, ЛЭП и рекламными щитами. Также нужно быть особенно внимательными на дорогах, это касается и водителей, и пешеходов.

Добавим, ранее и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о рекордном количестве выпавшего снега в донской столице.