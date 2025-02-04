В Ростовской области взяли на контроль ситуацию с отключениями и уборкой снега

Донской глава попросил всех жителей Дона не забывать о безопасности и быть предельно осторожными на улицах. В частности, после или во время снегопада нельзя стоять рядом с деревьями, ЛЭП и рекламными щитами. Также нужно быть особенно внимательными на дорогах, это касается и водителей, и пешеходов.