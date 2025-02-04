300 мопедов официально зарегистрированы в Алматы

В административной полиции города напомнили, что регистрация проводится в рамках изменений в Законе «О дорожном движении», принятых в 2024 году. Эти поправки направлены на упорядочивание эксплуатации данного транспорта, а водители мопедов теперь обязаны соблюдать все требования законодательства.
Регистрация осуществляется в упрощённом порядке, при этом Министерство внутренних дел РК разработало перечень необходимых документов. Особенностью новой процедуры является возможность регистрации даже при отсутствии идентификационного номера на раме транспортного средства.
Согласно внесённым изменениям, мопеды, с 5 апреля текущего года, будут приравнены к механическим транспортным средствам. Теперь управление ими допускается только при наличии регистрации и водительского удостоверения категории A1. Административная полиция активно распространяет памятки и брошюры с инструкциями по регистрации и перечнем документов.