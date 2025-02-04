Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

300 мопедов официально зарегистрированы в Алматы

Порядка 300 мопедов прошли официальную регистрацию в Алматы, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В административной полиции города напомнили, что регистрация проводится в рамках изменений в Законе «О дорожном движении», принятых в 2024 году. Эти поправки направлены на упорядочивание эксплуатации данного транспорта, а водители мопедов теперь обязаны соблюдать все требования законодательства.

Регистрация осуществляется в упрощённом порядке, при этом Министерство внутренних дел РК разработало перечень необходимых документов. Особенностью новой процедуры является возможность регистрации даже при отсутствии идентификационного номера на раме транспортного средства.

Согласно внесённым изменениям, мопеды, с 5 апреля текущего года, будут приравнены к механическим транспортным средствам. Теперь управление ими допускается только при наличии регистрации и водительского удостоверения категории A1. Административная полиция активно распространяет памятки и брошюры с инструкциями по регистрации и перечнем документов.