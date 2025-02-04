300 мопедов официально зарегистрированы в Алматы

Согласно внесённым изменениям, мопеды, с 5 апреля текущего года, будут приравнены к механическим транспортным средствам. Теперь управление ими допускается только при наличии регистрации и водительского удостоверения категории A1. Административная полиция активно распространяет памятки и брошюры с инструкциями по регистрации и перечнем документов.