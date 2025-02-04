Порядок совершения сделок с земельными участками изменится в Иркутской области

Порядок совершения сделок с земельными участками изменится в Приангарье с 1 марта 2025. Речь идет об определении точных границ участка и внесении данных в Единый государственный реестр недвижимости.
Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра по Иркутской области, единственное исключение — заключение соглашения о сервитуте. Изменения должны положительно сказаться на устранении проблем с неопределенностью в местоположении ряда участков, не имеющих точных границ. В большинстве случаев это приводит к сложностям в использовании земли.
— Например, покупатель может позднее выяснить, что есть давний спор о границах с соседом или претензии со стороны проверяющих органов в связи с тем, что участок пересекает границы общественной зоны, дороги и так далее, — отметили в пресс-службе Росреестра.
Если вдруг сделка будет совершена с участком с неуточненными границами, то регистрацию по такому договору приостанавливают. Соответственно, не получится оформить и переход права на землю.
В связи с этим специалисты советуют исправить данные недостатки заранее, еще до подачи документов на регистрацию. Для этого необходимо провести кадастровые работы, определить границы и внести сведения.